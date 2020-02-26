تشييع جثمان حسني مبارك في جنازة عسكرية اليوم‎

تقام بعد قليل في العاصمة المصرية القاهرة، جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية.

وبحسب بيان رسمي عن الرئاسة المصرية، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بعد صلاة الظهر في مسجد المشير، بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، وسيتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.

من ناحية أخرى، رفع مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال عدد كبير من الوفود المشاركة في الجنازة.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى الجلاء عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وحكم مبارك مصر 30 عاما، إلى أن أطيح به بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2011، وأودع السجن لسنوات، لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.