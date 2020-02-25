اللحظات الأخيرة في حياة حسني مبارك

توفى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء داخل مستشفى الجلاء العسكري في القاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وعن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مبارك، أكدت مصادر أن الراحل دخل في أزمة قلبية بساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وسط محاولات من الفريق الطبي لإسعافه إلا أنه توفى مع الظهيرة، مؤكدة أنه كان لا يستطيع الجلوس وكان نائما على ظهره بشكل مستمر لصعوبة العملية التي أجراها في المعدة.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن مبارك كان يعاني صعوبة في قضاء حاجته إذ كان يستغرق نحو ساعة لدخول الحمام وهو متكئ على يدي نجليه جمال وعلاء، وسط إصرار منه على مقاومة المرض.

وجاءت وفاة الراحل بعد معاناة مع المرض استمرت شهرا كاملا حيث أدخل مستشفى الجلاء العسكري صباح الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو يعاني آلاما بالمعدة؛ إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي أُجريت له معاناته من ورم في المعدة بناء على ذلك أجرى عملية جراحية فجر الجمعة الـ24 من الشهر ذاته لاستئصال الورم.

واستقر مبارك في العناية المركزة 4 أيام وسط رعاية طبية على أعلى مستوى إلى أن أفاق من غيبوبته.

وحسب المصادر، تم نقل مبارك إلى جناح خاص بعد تحسن حالته الصحية بشكل طفيف إلا أنها لم تدم طويلا إذ تأرجحت حالته بين الاستقرار والتعب الشديد إلى أن توفى.