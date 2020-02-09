مصر.. براءة متحدث حركة تمرد السابق في قضية ”حيازة المخدرات“

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أصدرت محكمة مصرية حكما ببراءة محمد نبوي المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد في قضية حيازة المخدرات المتهم فيها منذ عدة أشهر. وجاء حكم محكمة جنايات مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة بعد تجديد حبس نبوي أكثر من مرة عقب القبض عليه أوائل نوفمبر الماضي بتهمة حيازة مخدر الحشيش. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على…