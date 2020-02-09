مصر.. براءة متحدث حركة تمرد السابق في قضية ”حيازة المخدرات“

أصدرت محكمة مصرية حكما ببراءة محمد نبوي المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد في قضية حيازة المخدرات المتهم فيها منذ عدة أشهر.
وجاء حكم محكمة جنايات مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة بعد تجديد حبس نبوي أكثر من مرة عقب القبض عليه أوائل نوفمبر الماضي بتهمة حيازة مخدر الحشيش.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على متحدث حركة تمرد السابق وبحوزته 128 جراما من مخدر الحشيش وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة نصر وحبسه 4 أيام على ذمة القضية ثم تجدد حبسه عدة مرات.
ونفى نبوي في التحقيقات علاقته بحيازة الحشيش خاصة أنه محام ويعرف عقوبة حيازة المخدرات.
وحركة تمرد هي حركة سياسية أسست قبيل ثورة 30 يونيه 2013 بهدف سحب الثقة وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي.