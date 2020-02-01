محكمة مصرية تقضي بإعدام هشام عشماوي في قضية ”أنصار بيت المقدس“

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإعدام المتهم هشام عشماوي وآخرين، في قضية تنظيم ”أنصار بيت المقدس“، وأحالت أوراق قضيتهم إلى المفتي.

وأسندت النيابة العامة اتهامات لعشماوي، تضمنت ”ارتكابه وآخرين، 54 جريمة من بينها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية“.

كما وجه للمتهمين اتهامات بارتكابهم ”جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

وتم توجيه اتهامات للمتهمين بـ“التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس الفلسطينية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وجيازة أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات“.

يذكر أن عشماوي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بمدينة درنة الليبية من طرف عناصر الجيش الوطني الليبي، الذي سلّمه لاحقا للمخابرات المصرية.