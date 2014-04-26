صور.. الكردي تطلق مجموعة مجوهرات "الأسطورة"

أطلقت مصممة المجوهرات خلود الكردي مجموعة " الأسطورة" التي استخدمت فيها حجارة من سيف لأحد قادة المغول، حيث عرضت دار مجوهرات (أريانا) التابع لـ(بيورجولد) مجوهرات المصممة السعودية حصريا في "برج العرب" بعد أن أصبحت تصميماتها علامة متميزة في عالم المجوهرات.

وتميزت خلود الكردي باستخدام الأحجار النادرة والقيمة كما نالت العديد من الجوائز العالمية والعربية، وعرفت بشغفها بكل ما هو غريب وفريد في عالم الأحجار والتصميم.

وتطرح المصممة السعودية ضمن مجموعة مجوهراتها الجديدة التي ستعرض في "برج العرب"، قلادة متميزة من الزمرد أطلقت عليها اسم "ذا ليغيندري" أو "الأسطورة"، وتحتوي على حجر زمرد كولومبي أخضر بوزن 198 قيراطاً ذا قيمة تاريخية عظيمة، إذ كان مثبتاً على سيف لأحد قادة المغول في فترة تعود إلى سلالة المغول التي حكمت الهند من سنة 1526 م إلى 1857م، حيث صممت هذا الحجر على قلادة تعكس الزخارف الموجودة عليه.

وتتبّع خلود الكردي الأحجار النادرة في العالم، وقد تقضي في رصد قطعها الثمينة سنوات إلى أن تحصل على كل ما هو نادر بقيمته التاريخية والثقافية، وتقول: "أحب أن أحيي القيمة الثقافية الكامنة في كل حجر فريد، هذا إلى جانب أن الأحجار الكريمة تملك طاقات كامنة في ذبذباتها وجمالها ودقة تصنيعها من شأنها أن تجذب أنظار وقلوب الناس".

أما عن الحجر المغولي فتقول خلود: "هذا الحجر فريد من نوعه من حيث الشكل، والحجم، والمصدر والملاّك السابقين، وبقيت أتبعه لمدة ثلاث سنوات حتى تمكنت من اقتنائه من مالكه الموجود في كولومبيا، وأصدرت له شهادة من أكبر مختبر للأحجار الكريمة في سويسرا برقم تسلسلي عالمي لضمان أحقية الحجر".