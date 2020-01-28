مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لـ“دراسة متأنية“ لصفقة القرن

دعت مصر اليوم الثلاثاء الفلسطينيين والإسرائيليين، لدراسة صفقة القرن دراسة متأنية، وذلك في أول تعليق من القاهرة على خطة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع في الشرق الأوسط التي أعلن عنها اليوم.

وأعلن ترامب مساء اليوم رسميا، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يقف إلى جانبه، عن الصفقة التي تم تأخيرها كثيرا، والتي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها انحياز أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: ”تقدر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يسهم في دعم الاستقرار والأمن قي الشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي“.

وأضافت أن مصر ”ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت: ”تدعو مصر الطرفين المعنيين بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.