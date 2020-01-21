خلافات على توزيع التمويل تفضح أسرار قناة الشرق الإخوانية (صور)

نشبت أزمة داخل قناة ”الشرق“ الإخوانية التي تبث من تركيا، على خلفية تسريبات عن حجم التمويلات المخصصة للقناة، اضطر العاملون إزاءها لنشر مستندات عن الرواتب الباهظة لعدد من المذيعين، مقارنة برواتبهم الضعيفة، بعدما أعلنوا سيطرتهم على منصات القناة على مواقع التواصل.

تسريب التمويلات

البداية جاءت بنشر المقاول والفنان المغمور محمد علي، قبل أيام، عبر صفحته على ”فيسبوك“، محادثة عبر تطبيق ”واتساب“، دارت بينه وبين أحد عناصر الإخوان يدعى ياسر العمدة.

التسريب الكامل بين محمد علي الهربان مع ياسر العمده الهربان برده .. الظاهر السبوبه باظت فهنشوف بلاوي اليومين اللي جايين pic.twitter.com/29kUqB05Pi — Islam Abbas (@IslamAbbbas) January 18, 2020

وقال العمدة، في التسريب، إن قنوات الإخوان تتلقى تمويلات ضخمة من الخارج، تصل إلى مليون دولار شهريًا لكل قناة، كاشفًا عن اسم فلسطيني يحمل التمويلات لتلك القنوات، يدعى عبد الرحمن أبو دية.

قناة الشرق بتنفى وجود اى ارتباط لها

????بالتمويلات ????التى يتلقاها *محمد على* و *ياسر العمده*

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شكرآ على حسن تعاونكم معنا pic.twitter.com/TWLa3tQSii — حرب وجود (@ahmedamara37) January 19, 2020

على الفور، خرجت قناة الشرق، لتنفي تلك التسريبات، وتتهم محمد علي وياسر العمدة بتلقى تمويلات أجنبية.

انتفاضة العالمين

غير أن العاملين في القناة رأوا، اليوم الثلاثاء، أنهم الحلقة الأضعف في سيل التمويلات والأرقام المتداولة، معلنين سيطرتهم على منصات التواصل الاجتماعي للقناة، بسبب عدم الاستجابة لرفع رواتب، مقارنة بالمبالغ الباهظة التي يتقاضاها كبار المذيعين.

بيان العاملين من قناة الشرق الفضائية pic.twitter.com/aVYPX53vjy — قناة الشرق (@ElsharqTV) January 21, 2020

وأصدر العاملون بيانا قالوا فيه إنهم لم يجدوا ”أي رد من مالكي القناة على تسريبات تمويل القناة بملايين الدولارات، مما يثبت صحة التمويل“.

وتابع البيان: ”بعد مطالبنا بتعديل رواتبنا، لكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يحصل عليها بعض المذيعين.. قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوك لشركة (إنسان)، المتمثلة في شخص أيمن نور، وكلك الصفحة الرسمية للقناة على تويتر وانستجرام“.

عقد معتز مطر سنه 2017 راتب 60000 دولار شهريا بواقع 3000 دولار في الحلقه#تجار_الثورة pic.twitter.com/B7N35CvbMa — قناة الشرق (@ElsharqTV) January 21, 2020

ونشرت تلك المنصات عقود عدد من المذيعين، من بينهم عقد الإعلامي معتز مطر سنة 2017، حيث تبين أنه يحصل على راتب 60 ألف دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة الواحدة، والمذيع هشام عبدالحميد الذي تقاضى 13 ألف دولار في 13 حلقة.

كما نشروا كواليس أن إملاءات من إدارة القناة لبث أخبار مفبركة، من بينها طلب أحد مديري القناة من العاملين بإذاعة خبر يفيد بوجود تفجير بالكعبة، والذي تبين لاحقًا أنه ”مفبرك“.

إستقالة الإعلامي حسام الغمري وبيفضح سياسات القناة وبيقول ان الاخبار اللي معتز بينزلها مفبركة#تجار_الثورة pic.twitter.com/SrvtiqruNc — قناة الشرق (@ElsharqTV) January 21, 2020

وهذه ثاني أزمة تعصف بالقناة، بعد أزمة فصل عدد من العاملين في القناة نهاية العام 2018، قالوا إن أيمن نور استحواذ على أموال التمويل القطرية المخصصة للصرف على القناة، لإعطائهم الفتات.

وغادر أيمن نور، مصر عقب ثورة 30 يونيو، ويمتلك قناة الشرق التي تبث من ”تركيا“ وتهاجم السلطات المصرية الحالية.