قضيته أثارت جدلا واسعا.. مصر تعلن موافقة السعودية على إعادة محاكمة ”علي أبو القاسم“

أعلنت مصر، مساء الأربعاء، موافقة السلطات السعودية على إعادة محاكمة مواطنها المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام، في اتهامه بجلب مخدرات بقضية أثارت جدلاً واسعًا ولاقت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا وصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته ببحث الأمر.

وفي بيان رسمي صادر من النائب العام المصري حمادة الصاوي، أعلن موافقة المحكمة العليا السعودية على طلب النيابة العامة المصرية بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على ”علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى“ إلى المحكمة الجزئية، وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وكان النائب العام المصري التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثاني مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

وكانت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري، أثارت حالة من الجدل والتعاطف معها بنشر مقطع فيديو توضح فيه اتهام زوجها في قضية جلب مخدرات، رغم عدم تورطه في الواقعة، مطالبة الرئيس السيسي بالتدخل، وهو ما تم بالفعل بتوجيه الرئيس لمؤسسات الدولة والنائب العام ببحث الأمر.