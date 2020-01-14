سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

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أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء عملية تدريب؛ ما أدى لمقتل قائدها. وقال العقيد تامر الرفاعي عبر حسابه على تويتر: ”في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة“. #المتحدث_العسكرى : فى إطار…