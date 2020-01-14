 سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومصرع قائدها – إرم نيوز‬‎

سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

المصدر: إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء عملية تدريب؛ ما أدى لمقتل قائدها.

وقال العقيد تامر الرفاعي عبر حسابه على تويتر: ”في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة“.

وتجري القوات المسلحة المصرية مناورة شاملة ”قادر 2020″، بمشاركة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، على صعيد القوات البرية والجوية والبحرية في مختلف المحاور الاستراتيجية للبلاد.

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