سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء عملية تدريب؛ ما أدى لمقتل قائدها.
وقال العقيد تامر الرفاعي عبر حسابه على تويتر: ”في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة“.
#المتحدث_العسكرى : فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة.
— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) January 14, 2020
وتجري القوات المسلحة المصرية مناورة شاملة ”قادر 2020″، بمشاركة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، على صعيد القوات البرية والجوية والبحرية في مختلف المحاور الاستراتيجية للبلاد.
المتحدث_العسكرى : المناورة "قادر 2020" الجيشين الثانى والثالث ينفذان عدد من الانشطة القتالية pic.twitter.com/zDlsm3p74o
— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) January 14, 2020