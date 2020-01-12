النيابة المصرية تجدد حبس ”اليوتيوبر“ شادي سرور

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس ”اليوتيوبر“ الشهير شادي سرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة إلى ”سرور“ عدة تهم منها ”نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

ومن التهم الأخرى التي يواجهها سرور ”تلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بغية الإخلال بالنظام العام“.

كما أسندت إليه تهمة في ”قضية الصفافير والإلحاد“، حيث نشر مقطع فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه الإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.