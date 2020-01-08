 مصر تعرب عن قلقها تجاه استخدام القوة العسكرية بالعراق ومنطقة الخليج‎ – إرم نيوز‬‎

مصر تعرب عن قلقها تجاه استخدام القوة العسكرية بالعراق ومنطقة الخليج‎

مصر تعرب عن قلقها تجاه استخدام القوة العسكرية بالعراق ومنطقة الخليج‎

المصدر: حسن خليل -إرم نيوز

أعربت مصر عن قلقها تجاه استخدام القوة العسكرية في المنطقة خاصة التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء يوم الأربعاء، بيانا جاء فيه ”تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية“.

واستكمل البيان ”وفي هذا الصدد، فإن مصر تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة“.

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