مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ107 ملايين دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بـ107 ملايين دولار، مسجلاً 45.354 مليار دولار، مقارنة بـ45.247 مليار دولار، في نهاية شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.

وعززت زيادة الاحتياطي الأجنبي من قوة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفعت العملة المحلية مقابل الدولار منذ بداية العام، من مستوى 17.87 للشراء إلى 16.07 جنيه، بزيادة قدرها 10.07%.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري بقيمة 2.746 مليار دولار.

ويرتفع الاحتياطي الأجنبي بشكل مطرد منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني العام 2016، وهو ما ساعدها على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بهدف جذب المستثمرين الأجانب وإنعاش اقتصاد البلاد.