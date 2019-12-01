مصر.. تأييد طلب نجلي حسني مبارك برد المحكمة في قضية ”التلاعب بالبورصة“

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، بتأييد طلب علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بردّ هيئة المحكمة التي تنظر محاكمتهما و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التلاعب بالبورصة“.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية، كما قضت بتغيير الدائرة الجنائية قبل أن تطعن الثانية على القرار، ليتم رفض الطعن وتأييد طلب علاء وجمال مبارك برد المحكمة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين بالقضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2012، إلى الجنايات، لمحاكمتهم بما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

ووجهت النيابة إلى جمال مبارك ولأحد المتهمين الآخرين، تهمة ”الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص“.