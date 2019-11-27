بينهم ناشطان بارزان.. مصر تُخلي سبيل 7 متهمين بقضية ”خلية الأمل“

جددت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حبس متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ”خلية الأمل“، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، بتهمة استهداف مؤسسات الدولة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 7 متهمين، بينهم فتاتان، وطالب جامعي، وناشطون بارزون، بتدابير احترازية، وتجديد حبس 4 آخرين، هم:“زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي“، في قضية ”خطة الأمل“.

والمُخلى سبيلهم، هم: تاج الدين عبدالله عبدالقادر، وتقوى عبدالناصر عبدالله، ولؤي صبري الشحات، وبسام جلال السيد، وعبدالله فرج، وهيثم محمدين، ومصطفى ماهر“.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 11 شخصًا، بتهمة ”التخطيط لضرب اقتصاد البلاد“، وإعداد ”خطة الأمل“ لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار“استهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني في مصر“.

وأشارت إلى أن ”المخطط العدائي أعد بين قيادات الإخوان في الخارج، مع قيادات إثارية موالية تحت مسمى خطة الأمل، وتقوم على توفير الدعم المالي لاستهداف مؤسسات الدولة وصولًا إلى إسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو/حزيران“.