الخرطوم: مفاوضات ملء سد النهضة أحرزت تقدمًا في أديس أبابا

قالت الخرطوم، السبت، إن اجتماعات أديس أبابا الأخيرة بشأن ملء بحيرة سد النهضة ”أحرزت تقدما“.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري السودانية، عقب ختام الاجتماع الأول من ضمن الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وأوضح البيان أن مفاوضات أديس أبابا ”أحرزت تقدمًا، بما فيها ملء السد في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق“.

وشملت المفاوضات، وفق البيان، ”موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر“.

وأشار البيان، إلى مواصلة اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويناير/ كانون الثاني 2020.

ولم يخرج عن اجتماعات أديس أبابا يومي الجمعة والسبت، بيان ختامي أو نتائج.

غير أن وزارة الري المصرية أعلنت قبل ساعات أن المناقشات شملت ”العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء“.

وأكدت الوزارة المصرية أن الاجتماعات ”اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن“.

وتعقد 4 اجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.