القاهرة تستضيف جولة ثانية لمفاوضات ”سد النهضة“ مطلع ديسمبر

أعلنت القاهرة، اليوم السبت، استئناف المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية لسد النهضة الإثيوبي، باجتماع ثانٍ يعقد في مصر، يومي 2 و3 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، عقب ختام الاجتماع الأول بأديس أبابا، من الاجتماعات الأربعة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وتعقد الاجتماعات الأربعة، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 من شهر نوفمبر/تشرين الأول الثاني الجاري.

وأوضح البيان أن الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت، تبادلت المناقشات الفنية بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما ناقشوا ”العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر“.

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات ”اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، المقرر عقده في القاهرة في 2 و3 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن“.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذُ عام 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.

وتقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.