مصر تكشف حقيقة بناء أسوار فولاذية بالعاصمة الإدارية

نفت الحكومة المصرية، ما تردد بشأن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ7 أمتار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، إن العاصمة الجديدة تعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار.

وفي سياق آخر، نفى البيان ”ما انتشر في وسائل الإعلام بشأن دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد“، مشيرًا إلى أن ”كافة أكياس الدم المتوافرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم آمنة تمامًا“، كما نفى ”وجود أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات“.

وأشار المجلس إلى أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض.

كما نفى المجلس اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكل تدريجي في المدارس الحكومية، مشددًا على أن ”مجانية التعليم حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون“.