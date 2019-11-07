نجوم الفن يُشيّعون جثمان هيثم أحمد زكي (صور)

شيع العشرات، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك في جنازة تقدمها نقيب الممثلين أشرف زكي الذي تسلّم الجثمان بقرار من المحامي العام؛ نظرًا لعدم وجود أي من أسرته.

وشارك في الجنازة التي خرجت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة وسط العاصمة، عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم: دلال عبدالعزيز وبسمة ونهال عنبر ومحمد هنيدي ومحمد فراج وطارق عبدالعزيز وناهد السباعي، وزينة ووفاء عامر وإنجي وجدان وأمينة خليل وباسم سمرة.. وغيرهم.

مشاهد من تشييع الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي مشاهد من تشييع الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي #إرم_نيوز #هيثم_أحمد_زكى تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠١٩

واحتشد الكثير من محبي الفنان الشاب؛ كونه نجل الراحل أحمد زكي، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم السينما في مصر والوطن العربي والفنانة الراحلة هالة فؤاد التي لم تحظ بنصيب كبير في الوسط الفني.

وكانت نقابة الممثلين، أعلنت عن تأخر جنازة هيثم في المستشفى؛ بسبب عدم وجود أحد من أسرته، قبل أن يتدخل نقيب الممثلين لدى المحامي العام الذي أصدر قرارًا باسم أشرف زكي لتسلم الجثمان، وفق تصريحات الأخير لوسائل الإعلام.

نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي: لا يوجد أحد من أهل #هيثم_أحمد_زكي لاستلام جثمانه.. والمحامي العام كلفني بذلك#إرم_نيوز pic.twitter.com/lIYncXtoNi — إرم نيوز (@EremNews) November 7, 2019

وغيب الموت عن عالمنا النجم الشاب هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وفق التقرير الطبي.

وكشف مصدر أمني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الفنان الراحل وجد متوفيًا داخل الحمام بعدما كان يعاني من قيء وألم بالمعدة على مدار اليومين الماضيين، إلا أن الأدوية التي تناولها لم تسعفه للشفاء.

وكان هيثم أحمد زكي، من الفنانين الشباب الذين برزوا على الساحة خلال العامين الماضيين من خلال مشاركته في مسلسل ”كلبش 2“ ومسلسل ”علامة استفهام“ الذي يعد آخر أعماله وعرض في رمضان الماضي.