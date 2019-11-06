محام يتقدم بإنذار رسمي للحكومة لإزالة أسماء سلاطين وحكام تركيا من شوارع مصر

قدم محام مصري، إنذارًا رسميًا وعاجلًا للحكومة، يطلب فيه إزالة جميع أسماء السلاطين والحكام الأتراك من شوارع مصر واستبدالها بأسماء شهداء الجيش والشرطة.

وتضمن الإنذار الذي تقدم به ”طارق محمود“، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بأنه ”خلال فترة الاحتلال العثماني لمصر أُطلقت أسماء حكام وسلاطين الأتراك على الشوارع، وأن أغلب هؤلاء ارتكبوا جرائم بحق الشعب المصري واستولوا على مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته“.

وأضاف المحامي في إنذاره أن ”أردوغان رئيس تركيا لازال حتى الآن يمارس نفس السياسة تجاه الدولة المصرية، ويدعم الإرهاب الموجه ضد مصر ويأوي قيادات الإخوان الإرهابين، ووفر لهم الملاذ الآمن لتنفيذ مخططاتهم لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتهديد مصالحها العليا“.

وأوضح بانه ”في الوقت ذاته يسقط مئات من الشهداء من الجيش والشرطة دفاعًا عن وطنهم في مواجهة الإرهاب الأسود الذي تموله تركيا ورئيسها وهو ما يستلزم إصدار هذا القرار، ودفاعًا منه عن الشعب المصري“.

وشهدت مصر وتركيا توترات في العلاقات السياسية منذ الإطاحة بحكم جماعة ”الإخوان“ بمصر في 30 حزيران/يونيو من العام 2013. ووفرت تركيا مأوى للعديد من كوادر الجماعة المطلوبة في بلادها ما ساهم في تصاعد الأزمة بين البلدين.