مصر .. اعتقال 61 مطلوبًا وتدمير 376 عبوة ناسفة في سيناء(فيديو)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، عن تفجيرها 376 عبوة ناسفة وضبط 61 مجرمًا ومطلوبًا في سيناء وذلك بالتعاون مع الأجهزة الشرطية في مكافحة الإرهاب على الاتجاهات الإستراتيجية كافة خلال الفترة من الـ28 من سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقال بيان صادر من القوات المسلحة، إنه ”تم خلال تلك الفترة اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود“.

وأشار البيان إلى أن القوات نجحت في ضبط وتدمير 33 سيارة، و 93 دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

ونوّه بيان القوات المسلحة بأنه تم القبض على 61 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه فيهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتعلن القوات المسلحة المصرية في بيانات رسمية نتائج العمليات، تزامنًا مع العملية الشاملة التي أطلقتها أخيرًا؛ لتطهير المنطقة تحت شعار ”العملية الشاملة..سيناء 2018″.