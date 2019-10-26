مصر.. أحكام متفاوتة بحق متهمي ”خلية الوراق“

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الوراق“.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام عادل خلف عبدالعال وشهرته ”تيتو“، وعاقبت ثلاثة آخرين هم محمود جلال بالسجن المؤبد، وكل من أحمد جمال وعمر عبدالكريم بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة المتهم محمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها ”حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية“.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها ”خلية الوراق“، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.