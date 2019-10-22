بعد أزمة سد النهضة.. مصر تنفذ 40 مشروعًا لتوفير 1.3 مليون متر مكعب من المياه

قررت الحكومة المصرية تنفيذ 40 مشروعًا، لتوفير 1.3 مليون متر مكعب من المياه بقيمة 5.5 مليار جنية، بحلول شهر حزيران/يونيو من عام 2020، وذلك في إطار المساعي لمواجهة خطر سد النهضة.

وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إن بلاده تهدف خلال المرحلة المقبلة لتوفير 103 ملايين متر مكعب من المياه، بالإضافة لزيادة نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى نسبة 100%

وأشار في جلسة عامة أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ 1055 مشروعًا، بالإضافة إلى عمل الحكومة حاليًا على 3600 مشروع مياه وصرف بتكلفة 55 مليار جنيه.

أوضح أن بلاده طلبت تمويلات أجنبية بقيمة 40 مليار جنيه، لكن تم توفير 18.1 مليار جنيه فقط، بواقع 25% تقريبًا من المطلوب، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى 98% داخل ”الأحوزة العمرانية“، في حين وصلت النسبة في الأرياف إلى 97%، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من 44 مشروعًا للمياه في عام 2020.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان المصري، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي العالقة بمختلف المحافظات، خاصة أن بعض المشروعات بُدئ العمل فيها منذ أكثر من 10 أعوام.