البرلمان المصري يوافق على قرض دولي بـ53 مليون يورو

وافق البرلمان المصري على قرض دولي تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو، ومنحة أخرى تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للقضاء على الفقر ودعم الأسر الفقيرة في المحافظات.

وقررت أغلبية البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلسة عقدها مساء اليوم الإثنين، التصديق على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل ”مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لمصر قرضًا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في العاصمة الإيطالية روما في الـ18 من شهر شباط/فبراير الماضي“.

ويهدف المشروع، إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية وعلى رأسها محافظة مطروح، من خلال دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثًا، ومساعدة النساء والأطفال في الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ونصت الاتفاقية على أن سعر الفائدة متغير بالشروط العادية، حيثُ يتم حسابه مرتين سنويًا، ويعادل حاليًا 0.99% للنصف الأول من عام 2019، كما تبلغ مدة القرض 15 عامًا، وتتضمن فترة سماح 3 سنوات، وفترة السداد تصل إلى 24 قسطًا (نصف سنوي).