مصر ترفض مقترحًا إثيوبيًا لحل أزمة سد النهضة

أعلنت الحكومة المصرية، يوم الإثنين، رفضها التام لمقترح قدمته إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، معتبرة إياه لا يحقق رؤية مصر، ومخالفًا لعناصر كثيرة مطبقة عالميًا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن اقتراح الجانب الإثيوبي ”لا يُلبي شواغل مصر بملء وتشغيل السد ولايمكن قبوله؛ لأنه يتجاهل عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم“.

وأكد خلال أسبوع القاهرة الثاني للمياه أن ”إثيوبيا تتعنت في مفاوضات سد النهضة“، مشيرًا إلى أن مصر ”سعت خلال الفترة الماضية إلى الوصول لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبالآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث“.

وتابع أن ”تلك الآليات تضمنت المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة“، لافتًأ إلى أن هذا ”لم يتحقق أيضًا حتى هذه اللحظة“.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن بلاده ”تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث: مصر، السودان، إثيوبيا، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى“.

وتشهد مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا حالة من التعثر بسبب عدم الاتفاق على مدة تشغيل السد، حيث يطالب الجانب المصري بعدم البدء في ملء الخزانات قبل مدة لا تقل عن 7 سنوات، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتراه تعطيلًا لمشروعها القومي.