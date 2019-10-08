”طباخ الريس“ الذي عانى الفقر.. أسرار في حياة الفنان طلعت زكريا (فيديو)

أحدث فيلم ”طباخ الريس“ عام 2008، نقلة نوعية في حياة الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي تحدث كثيرًا عن علاقة طيبة جمعته بالرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن يثير الجدل بتصريحات هاجمعت الثورة التي أطاحت بمبارك في 2011.

حياة ”زكريا“ كانت مليئة بالأسرار التي خبّأها داخله إلى وقت قريب قبل رحيله، حين كشف عن مروره بمرحلة فقر تزامنت مع مرضه، رغم الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمها، خاصة عقب فيلمه الشهير ”حاحا وتفاحة“ إذ قال إن ”المنتجين كانوا يجوا يسيبوا فلوس ويمشوا“، في إشارة إلى النجاح الكبير الذي جعل المنتجين يتسابقون إلى التعاقد معه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه ”مانشيت القرموطي“، في أغسطس 2018، فتح طلعت زكريا خزائنه، وكشف وقتها سبب الحالة المادية التي وصل إليها بقوله: ”لا أنافق أحدًا في الوسط الفني، أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، عشان كده أنا متأخر جدًا ومعرفتش أعمل فلوس“.

وقال زكريا آنذاك إن رصيده في البنك يبلغ 100 ألف جنيه فقط، وإن الرئيس الأسبق حسني مبارك دفع 8 ملايين جنيه لعلاجه.

محنة باريس

ومتحدثًا عن تفاصيل أزمته الصحية قال زكريا: ”عندما كنت في إحدى المستشفيات في باريس 2008، نفدت أموالي وتراكمت المستحقات عليَّ، فقررت إدارة المستشفى نقله إلى أحد الفنادق حتى توافيه المنية“.

وتابع: ”فوجئت بثلاثة أشخاص اصطحبوني بطائرة تابعة لرئاسة الجمهورية من مطار باريس إلى مستشفى القصر العيني بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك، الذي تكفل بمصاريف المستشفى في باريس، وكافة تكاليف العلاج في مصر على نفقته الخاصة.

فتاة عمرو دياب

وكشف الفنان الراحل عن سر الفتاة التي تركت المطرب الشهير عمرو دياب من أجل الارتباط به، وهي من أكثر الأسرار التي اعتاد الحديث عنها مؤخرًا، قائلاً: ”فتاة تركت عمرو دياب الوسيم من أجلي أنا، لكن في النهاية لم يتزوجها أحدنا، قابلتها بعد سبع سنوات وقد تزوجت وأنجبت طفلة“.