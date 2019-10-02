مصر تفرج عن طالب سوداني وأردنيين متهمين بالتظاهر

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، عن الطالب السوداني وليد عبدالرحمن حسن، بتهمة المشاركة في تظاهرات القاهرة الأسبوع الماضي.

وأعلن السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية أفرجت عن الطالب السوداني.

وقال إن وليد سيكون في الخرطوم صباح الغد الخميس، مؤكدًا أن ”العلاقة بين مصر والسودان أزلية وعميقة، ولا يمكن تأطيرها بنظام سياسي أو فقدان لبوصلة ايديولوجية أو تماهٍ سياسي“.

كما أكدت الملحقية الإعلامية بسفارة السودان لدى القاهرة أن السفارة تسلمت الطالب السوداني وليد عبدالرحمن، وقالت إنه وصل مقر السفارة لأجل إكمال إجراءات مغادرته إلى الخرطوم عبر خطوط طيران ”تاركو“، فجر الخميس.

وقالت الملحقية: إن وليد سيصل الخرطوم برفقة قنصل السودان والمستشار الأمني بالسفارة السودانية في القاهرة.

وتسبب اعتقال وليد في استدعاء السلطات السودانية سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، واستفساره عن حجز الشاب دون أسباب موضوعية، وظهوره في وسائل الإعلام وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية.

وأبدت أسرة وليد، في بيان، بالغ قلقها على ابنها، وطالبت الحكومة والسفارة السودانية في مصر بالتدخل، ونفت أي ميول سياسية لوليد، وأنه غادر الخرطوم للدراسة بمصر بعد تأخر استئناف الدراسة في الجامعات السودانية.

ونظم نشطاء وقفات احتجاجية أمام مقر الخارجية السودانية في الخرطوم، والسفارة المصرية في الخرطوم، خلال الأيام الماضية، منددين باحتجاز القاهرة للطالب وليد، وطالبوا بإطلاق سراحه، ودعوا الخارجية للتدخل العاجل.

وفي سياق متصل، قررت السلطات المصرية، الإفراج عن مواطنين أردنيين، اعتقلتهما قبل عشرة أيام، وفق بيان رسمي أردني.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن ”سفارة الأردن في القاهرة تقوم بإجراء ترتيبات عودة (عبد الرحمن علي وثائر حسام مطر)، إلى أرض الوطن الليلة“.

فيما لم يذكر القضاة أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن السلطات المصرية اعتقلت 4 أردنيين بتهمة المشاركة في التظاهرات الأخيرة.