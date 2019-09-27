مصريون يحتشدون دعمًا للسيسي (فيديو)

احتشد مئات المصريين، مساء يوم الجمعة، في طريق النصر شرق العاصمة القاهرة لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفضًا لدعوات التظاهر ضده .

وأقام المؤيدون مسرحًا كبيرًا لبث الأغاني الوطنية رافعين العلم المصري، وسط عبارات التأييد، مستنكرين تحريض ”فضائيات الإخوان التي تبث من تركيا وقطر“.

وتسبب الحشد الجماهيري في إغلاق طريق النصر كاملًا ”أحد أهم وأكبر الطرق الرئيسية بالعاصمة“ بعد توافد الكثيرين عليه من العاصمة والمحافظات.

وتأتي دعوات التأييد بعد ساعات من وصول الرئيس المصري للبلاد قادمًا من مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شهدت عدة محافظات تظاهرات تأييد للرئيس المصري في الجيزة والسويس وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية، في حين اقتصرت التظاهرات المعارضة على العشرات في منطقتي الوراق وإمبابة بالقاهرة، وفق شهود عيان.

والتقى الرئيس المصري بعض مؤيديه في طريق عودته للمطار، مصرحًا أنه ”حينما يطلب من المصريين التأييد والتفويض سيكون بالملايين“.