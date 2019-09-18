بينهم خلف الدهشوري.. مقتل 9 مطلوبين في اشتباك مسلح مع الأمن المصري

قتلت قوات الأمن في مصر اليوم الأربعاء، 9 عناصر من المنتمين للجماعات الإرهابية، منهم متهمون في اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري، إلى جانب متهمين آخرين في قضايا إرهابية.

وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، تم تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو ”بنطاق القاهرة“ من بينهم قيادي حركة لواء الثورة ”محمود غريب قاسم محمود قاسم“ واسمه الحركي“خلف الدهشوري“.

وأكد البيان، أن القيادي متهم في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية، وعثر بحوزتهم على ”6 أسلحة آلية، وخرطوشين، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، وهيكلي عبوات.

يذكر أن اغتيال العميد عادل رجائي، تم في يونيو 2016 على يد عناصر إرهابية، استهدفته أثناء خروجه من المنزل بمنطقة العبور للذهاب إلى عمله في حادثة كانت بمثابة الأولى من نوعها لاغتيال قيادي بالجيش، منذ بدء العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وفي العام نفسه، تم استهداف كمين شرطة العجيزي بمدينة السادات في محافظة المنوفية، ونتج عنه استشهاد مساعد شرطة ومجند، إلى جانب إصابة آخرين.