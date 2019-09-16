مصر.. القبض على الناشط اليساري كمال خليل

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الاثنين، القبض على الناشط اليساري كمال خليل، أحد أبرز المعارضين في البلاد.

وأعلن المحامي طارق العوضي، عبر صفحته على موقع ”فيس بوك“ توقيف خليل دون أن يشير إلى مكان القبض عليه أو تفاصيل اقتياده لأي قسم شرطة، وهو ما أكده المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي عبر صفحته أيضًا.

وبدأ خليل نشاطه السياسي منذ أن كان طالبًا في سبعينيات القرن العشرين، ويدير حاليًا مركزًا للدراسات الاشتراكية.

وألقي القبض على خليل، في يونيو 2017، عقب مشاركته في تظاهرة رافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ”تيران وصنافير“.