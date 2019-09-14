السيسي يرد ساخرًا على محمد علي (فيديو)

بعد موجة جدل أثارها رجل الأعمال المصري والمقاول محمد علي، على مواقع التواصل الاجتماعي، باتهامه للسلطات بالفساد، رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ادعاءاته بطريقة ساخرة.

ومؤخرًا، تحدث محمد علي الذي يقول إنه يمتلك شركة مقاولات شاركت في تشييد مشروعات بمصر، عن وجود ”وقائع فساد كبرى، من ضمنها بناء قصور“.

وقال السيسي خلال مؤتمر للشباب ”إن بناء القصور الرئاسية يأتي في إطار تنمية مصر، إلى جانب إنجاز عدد من المشروعات القومية الكبيرة داخل العاصمة الجديدة وفي شتى محافظات مصر لتصبح مصر من أفضل الدول“.

وأضاف ساخرًا: ”سنبني القصور، هل محمد على فقط هو من يبني قصور؟.. وسنظل نبني قصور رئاسية“ الأمر الذي قابله الحضور بالضحكة والتصفيق.

وقال السيسي إن ”مخاطر الكتمان أكبر بكثير من السكوت، ومن أسبوعين هناك موضوع مستمر“، متسائلًا: ”أنتم مش (لستم) خايفين على جيشكم والضباط الصغار، أن يقال لهم أن قياداتكم ليست جيدة؟“.

وأضاف: ”كل الأجهزة (لم يسمها) قالوا لو سمحت لا تتكلم، لكن ما بيني وبين الناس هو الثقة، وأرفض أن يلعب أحد في تلك المنطقة“.

ونفى الرئيس المصري ما ردده ”علي“ -دون أن يذكر اسمه- عن تركه والدته بالمستشفى عقب وفاتها لعدة أيام حتى يتسنى له افتتاح تفريعة لقناة السويس في أغسطس/آب 2015، أو أن يكون قام بتشييد مدفن لها على حساب الدولة.

وتابع: ”والله هذا كذب وافتراء، والله هذا كذب وافتراء، وهذا أمر كان يشغلني وأنا لا بد أن أرد عليه“.

وقال إنه وفريق عمله في الرئاسة ”يتناولون طعامهم على حسابهم الشخصي“، لافتًا إلى أن كل الهدايا التي وصلت له ”تم وضعها في متحف مقتنيات الرئيس“.