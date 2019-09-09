وزير مصري: خطط استيراد الغاز الإسرائيلي تمضي قدمًا‎

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الإثنين، إن خططًا للبدء في استيراد بلاده للغاز الإسرائيلي تمضي قدمًا، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الخطوات قبل انطلاق الصادرات.

وأبلغ الملا الصحفيين، خلال مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه ”تم الاتفاق على كل شيء.. البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل. لا مشكلة في ذلك. هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء. لهذا السبب تستغرق بعض الوقت“.

وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت البحر لشركة غاز شرق المتوسط، عقب إبرام اتفاق تصدير تاريخي قيمته 15 مليار دولار العام الماضي.

ووقعت الشركة المشغلة لخط الأنابيب اتفاقًا لاستخدام مرفأ لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، مما يذلل إحدى العقبات الأخيرة أمام بدء التصدير، حسبما ذكرت الشركتان يوم الأحد.

وقال الملا إن محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية في دمياط (شمالي البلاد)، ستستأنف العمليات كما هو مخطط لها قبل نهاية العام.

المحطة الواقعة في شمال مصر متوقفة منذ سنوات؛ بسبب نقص إمدادات الغاز وسط نزاع مع يونيون فينوسا جاس، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية.

محطة دمياط مملوكة بنسبة 80% ليونيون فينوسا، والـ20% الباقية موزعة بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال الوزير: إن إنتاج مصر من الغاز سيزيد العام القادم إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا من سبعة مليارات قدم مكعب يوميًا في السنة الحالية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي لا الصادرات.