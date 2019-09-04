سبب وفاة عبدالله محمد مرسي وتفاصيل لحظاته الأخيرة

كشفت وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، تفاصيل وفاة النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بشكل مفاجئ.

ونقلت مواقع إخبارية مقربة من الجماعة عن محامي الأسرة، عبدالمنعم عبدالمقصود، القول إن عبدالله محمد مرسي (26 عامًا) توفي خلال قيادته السيارة، إثر تعرُّضه لأزمة قلبية حادة، مضيفًا أن صديقًا كان بجواره أثناء القيادة تمكن من إيقافها ليتم نقله لاحقًا إلى مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام غرب العاصمة المصرية.

لكن وكالة الأناضول التركية نقلت عن أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة، وشقيق الراحل، قوله: ”توفي عبدالله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك“.

وعبدالله محمد مرسي هو النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق، وقد سبق اعتقاله مرتين إحداهما في العام 2014 بتهمة حيازة مخدر الحشيش، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا لعدم وجود أدلة.

واعتقل مجددًا في العام 2018 في اتهامات بنشر بيانات وأخبار كاذبة، قبل أن يفرج عنه النائب العام بكفالة 5 آلاف جنيه.