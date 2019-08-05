محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لترميم معهد الأورام المصري

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تبرع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، بما يعادل (3 ملايين دولار)؛ لإعادة ترميم معهد الأورام المصري الذي تعرض لخسائر فادحة، جراء الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد بوسط القاهرة.

وأكد عمرو أديب، خلال حلقة الاثنين من برنامجه ”الحكاية“ الذي يُعرض على فضائية MBC مصر أن مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيتكفل أيضًا بما يحتاجه المعهد من أي مستلزمات لإعادة المعهد أفضل مما كان.

وأشار إلى أن المكتب تواصل مع البرنامج، وأبلغه بتبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذا المبلغ لصالح معهد الأورام، وأن السفير الإماراتي سيتواصل الاثنين مع المسؤولين المصريين، موضحين أنهم جاهزون لأي شيء.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أطلق حملة تبرعات لصالح معهد الأورام بعد تعرضه لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس، وذلك مع بداية حلقته الاثنين.

وتشير التقارير المبدئية إلى أن إعادة ترميم معهد الأورام وعمليات الإصلاح به ستتكلف 50 مليون جنيه.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة به ما أدى لهدم واجهة المبنى، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لبيان وزارة الصحة المصرية.

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.