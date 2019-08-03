بعد عزمه العودة لبلاده.. قطر تواجه تهمة إخفاء مهندس مصري من المؤسسين لقناة الجزيرة

تواجه قطر، اتهامات واسعة بالمسؤولية عن اختفاء المهندس المصري علي سالم، الذي يعد أحد مؤسسي قناة ”الجزيرة“ القطرية على خلفية عزمه ترك الدوحة والعودة لبلاده بشكل نهائي.

ووردت الاتهامات في وسائل إعلام مصرية، وعبر مدونين مصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إن توقيف المهندس سالم هو السبب في غيابه طوال ثمانية أشهر ماضية لم يتمكن أحد خلالها من الاتصال به أو بأسرته.

وتقول وسائل إعلام مصرية، إن سالم توجه إلى الدوحة قبل أكثر من 20 عاماً، حيث ساهم مع آخرين في تأسيس قناة ”الجزيرة“ آنذاك، واستمر في عمله بالقناة لحين إطلاق قناتها ”الرياضية بعد سنوات.

ويقول مدونون مصريون إن الاتصال انقطع بمواطنهم منذ نحو ثمانية أشهر، إذ جرى يومها تكريم سالم في ”الجزيرة“ لدوره في القناة التي تشعبت لشبكة قنوات فيما بعد، ومن ثم تم توقيفه عقب الحفل، بعد أن علمت السلطات القطرية بعزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والاستقرار في مصر.

#اختفاء_مؤسس_قناة_الجزيرة بعد 8 اشهر من اختفائه مصادر عن تكشف عن قيام النظام القطري بسجن احد اهم مؤسسي قناة الجزيرة المهندس المصري " علي سالم " pic.twitter.com/7NA3GqP1IB — خالد الحسينان (@khalidx188) August 3, 2019

وأضافوا أن سلطات الدوحة منعت عائلة سالم من مغادرة البلد الخليجي الصغير منذ ذلك الحين، أو الحديث لوسائل الإعلام.

1️⃣

ليش #اختفاء_مؤسس_قناة_الجزيرة

و وش القصة بختصار؟ ???? اسمه علي سالم.. و من أهم مؤسسين قناة الجزيرة القصة ترجع لقبل أكثر من ٢٢ عام

جاء طلب من قبل الأمير حمد آل ثاني

لوزير الإعلام صفوت الشريف و جاء بالطلب أنهم يبون المهندس بمهمة انتداب لقطر و وافق الوزير عشان يساعد في "التأسيس" pic.twitter.com/Rj5bEH5npA — افلارسطو (@philosopher_als) August 3, 2019

ولم يرد أي تعليق رسمي من القاهرة على الأنباء المتداولة حول توقيف سالم، فيما التزمت الدوحة الصمت أيضاً على الاتهامات الموجهة لها.

المهندس علي سالم

احد مؤسسين قناة الحزيره و بي ان سبورت

واليوم نشوفه مسجون في حكم قطر #اختفاء_مؤسس_قناة_الجزيرة pic.twitter.com/5RONZydlZS — NAR (@NARBom_) August 3, 2019

وتعد قناة ”الجزيرة“ بجانب باقي وسائل الإعلام التي تمولها قطر، سبباً رئيسياً في الأزمة الخليجية الراهنة التي تقاطع فيها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الدوحة، حيث تتبنى تلك القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية سياسة إعلامية تهاجم دول المقاطعة وقادتها على الدوام.