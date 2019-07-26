بحضور جمال مبارك.. يسرا تثير أزمة مع ”الصحافيين“ بعد طرد صحافية من عزاء والدتها

استقبلت الفنانة المصرية يسرا، في عزاء والدتها، الجمعة، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والمشاهير الذين حرصوا على الحضور لمواساتها في مصابها، وكان على رأسهم جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وخلال عزاء والدة يسرا، الذي أُقيم في دار مناسبات مسجد عمر مكرم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، أثارت الفنانة أزمة مع نقابة الصحافيين بعد ”طرد“ إحدى الصحفيات من العزاء، ما دفع النقاية للخروج ببيان رسمي.

حيث فوجئت الصحفية التي تُدعى رضوى عبد الغني خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية فأفصحت عن هويتها الصحفية إلا أنها انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضًا منها على التغطية الصحفية.

وحرصت بعض الفنانات بينهم إلهام شاهين، على الوقوف بجانب يسرا في هذا الموقف ودفعنها خارج قاعة العزاء مطالبين الأمن بطردها بعيدًا عن محيط المسجد تمامًا.

من جانبه أدان عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية، في بيان له، ”الاعتداء الذي تعرضت له الصحفية“ مؤكدا ”أن هذا أمرًا مرفوضُ وغير مبرر، لأن الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم جريمة يحاسب عليها القانون“ على حد تعبيره.

وشددّ ”بدر“ على أن ”النقابة لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من سبوا الزميلة ومنعوها من القيام بعملها، وأن لجنة الحريات ستدافع عن كرامة كل الزملاء وعن حقهم في ممارسة عملهم بأمان“.

ووصف جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين ما أسماه ”الاعتداء على الصحفية رضوى عبدالغني“ بـ“الهمجي“ مضيفًا أن ”الاعتداء على الزميلة ومنعها من أداء عملها أمر مرفوض وغير مقبول وفقًا لأحكام الدستور والقانون وأن الاعتداء عليها أثناء عملها جريمة تستوجب العقاب طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018“ على حد قوله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات السياسية على مواساة النجمة المصرية يسرا، بينهم جمال مبارك والمفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والنجوم مصطفى شعبان وعزت العلايلي وعمرو يوسف وإنجى المقدم وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم وإيمي سالم ومصطفى قمر.

كما حضر كل من جميلة عوض وكريم عبد العزيز وشهيرة وهنادي مهنى ووالدها الموسيقار هاني مهنى وعفاف شعيب وأحمد السقا وأروى جودة وفيفي عبده ورجاء الجداوي وماجدة زكي وحكيم وأنغام ودرة وإنجي علي ونادية الجندي ومصطفى شعبان وعزت العلايلي وصلاح عبدالله ويحيى الفخراني وزوجته لميس جابر.

وحضر العزاء كل من منى زكي وليلى علوي وميرفت أمين ولطيفة فهمي وطارق لطفي وخالد زكي والفنانة الاستعراضية دينا ودنيا عبد العزيز وتامر هجرس وأيمن عزب وسامح الصريطي وعمر زهران وسمير صبري ونجوى فؤاد ونهال عنبر وأشرف مصيلحي ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.

وتوفيت والدة النجمة يسرا، الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة داخل المستشفى.