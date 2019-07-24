إصابة 3 مجندين في إطلاق نار بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة (فيديو)

أصيب 3 مجندين في محطة سكك حديد مصر؛ نتيجة عملية إطلاق نار محدودة بالمحطة، من قبل مواطن خطف سلاح أحد المجندين المكلفين بحماية أمن المحطة.
وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن ”البداية كانت مع استيقاف مجند لشخص للكشف عن هويته وسبب تواجده في المحطة، لكن الأمر تطور بعد اختطاف هذا الشخص لسلاح المجند، وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في المحطة، الأمر الذي تسبب في نشر الذعر بين المسافرين“.
وأفاد المصدر بأن ”عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة 3 مجندين في الذراع والبطن، في حين تم القبض على الشخص وفرض كردون أمني على المحطة بالكامل“.