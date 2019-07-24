إصابة 3 مجندين في إطلاق نار بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة (فيديو)

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أصيب 3 مجندين في محطة سكك حديد مصر؛ نتيجة عملية إطلاق نار محدودة بالمحطة، من قبل مواطن خطف سلاح أحد المجندين المكلفين بحماية أمن المحطة. وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن ”البداية كانت مع استيقاف مجند لشخص للكشف عن هويته وسبب تواجده في المحطة، لكن الأمر تطور بعد اختطاف هذا الشخص لسلاح المجند، وإطلاق أعيرة نارية…