مصر.. حبس 9 أعضاء بـ“تحالف الأمل“ بينهم زياد العليمي وحسن بربري

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر مساء الثلاثاء حبس 9 من النشطاء السياسيين، بعد إلقاء الأمن المصري القبض عليهم ، فيما عرف بـ“تحالف الأمل“ ويضم سياسيين ونوابًا سابقين واقتصاديين.

وجاء قرار النيابة ضد كل من مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام ، والنائب السابق زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام، بالحبس 15يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم في اتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو المقبل“ الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو“، وضرب الاقتصاد القومي.

وتضمنت التحريات وجود مخطط عدائى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور المتواجدين خارج البلاد ، تحت مسمى ”خطة الأمل“ وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها-بحسب التحقيقات.

وبحسب الاتهامات أيضًا، خطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت صباح الثلاثاء إجهاض مخطط إرهابيّ لجماعة الإخوان تحت مسمى ”خطة الأمل“، تديره قيادات الجماعة وعناصر أثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.