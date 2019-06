تفاصيل دفن وتشييع مرسي

View this post on Instagram

مصادر أمنية مصرية، كشفت أن وزارة الداخلية "ستقوم بجميع إجراءات دفن الجثمان دون السماح بتجمع الحشود الجماهيرية، إذ من المقرر أن تقتصر المشاركة على أسرة مرسي وبعض أقاربه" . وأضافت أن "السلطات تتواصل مع أسرة مرسي لتحديد مكان تشييع الجثمان سواء في القاهرة أو مسقط رأسه بالشرقية، وسط ترجيحات بتشييع الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة". . وأشارت إلى أن "طوقًا أمنيًا مشددًا سيفرض على مراسم تشييع الجنازة، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء". . وتوفي الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم الإثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر".