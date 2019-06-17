تفاصيل دفن وتشييع مرسي

كشفت مصادر أمنية مصرية، تفاصيل إجراءات وزارة الداخلية لدفن جثمان الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن وزارة الداخلية ”ستقوم بجميع إجراءات دفن الجثمان دون السماح بتجمع الحشود الجماهيرية، إذ من المقرر أن تقتصر المشاركة على أسرة مرسي وبعض أقاربه“.

وأضافت أن ”السلطات تتواصل مع أسرة مرسي لتحديد مكان تشييع الجثمان سواء في القاهرة أو مسقط رأسه بالشرقية، وسط ترجيحات بتشييع الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة“.

وأشارت إلى أن ”طوقًا أمنيًا مشددًا سيفرض على مراسم تشييع الجنازة، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء“.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط يوم الإثنين أثناء حضوره جلسة محاكمته في ”قضية التخابر مع قطر“.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي عليه، وتوفي إثر ذلك، حيث تم نقل الجثمان للمستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.