أحكام نهائية بحق 15 متهمًا في أحداث كرداسة بمصر

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، أحكامًا نهائيةً لـ15 متهمًا كان قد صدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لـ 3 متهمين، والمشدد 15 عامًا لـ 7 متهمين، و10 سنوات لـ 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات، وذلك في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وجاء الحكم، بعد أن رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، الطعن المقدم من 9 متهمين.

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء العقوبة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلًا، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في 10 مايو/ أيار 2018، بمعاقبة الـ15 متهمًا وهم ( نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد، ومعاقبة نصر إبراهيم الغزلاني، وسعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي، وخالد محمد، وعلي عبدالمنجي، ومحمود أبو الحديد، وعلاء ربيع) بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة محمد حسنين، وعبدالسلام فتحي، وأمير محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن لمدة 7 سنوات.

وأحالت نيابة الجيزة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت لهم تهمًا، من بينها ارتكاب جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

وشهدت مصر فترة من عدم الاستقرار والعنف إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتمثلت في أعمال تخريبية، وسلب ونهب وقتل بعد هروب أعداد كبيرة من السجناء.