الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 ”إرهابيين“ بمداهمة أمنية في العريش (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، عن قتلها لـ 8 عناصر ”إرهابية“ في منطقة العبور بجنوب العريش في شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار الرد المتواصل على هجوم إرهابي ضد كوادرها فجر الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: ”… توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، و2 حزام ناسف“.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن مقتل 19 عنصرًا إرهابيًا مسلحًا من منفذي حادث كمين البطل بسيناء، والذي وقع فجر الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل 8 شرطيين.