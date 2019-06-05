هجوم مسلح في سيناء وأنباء عن ضحايا بين الجيش المصري (صور)

وقع هجوم مسلح، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر في مصر، على نقطة أمنية تابعة للجيش المصري في مدينة العريش، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من الجنود قتلوا في هجوم مسلح على نقطة ”كمين البطل 14“ الساعة الخامسة من صباح الأربعاء، فيما لاذ المهاجمون بالفرار عقب تنفيذهم الهجوم.

وقالت صحيفة ”الأهرام“ المصرية الرسمية بدورها إن عناصر ”إرهابية“ هاجمت كمينًا شمال غرب العريش، وأنه يتم التعامل معهم، وسط تبادل لإطلاق النار.

هجوم عناصر إرهابية على كمين شمال غرب العريش وجار التعامل معه https://t.co/01qiQuEyMJ — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) June 5, 2019

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ إن اشتباكات تدور حاليًا بين قوات الأمن وبعض عناصر الهجوم ”الإرهابي“ لضبطهم، كما توجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سيناء.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا على منطقة الكمين وقامت بتمشيط المنطقة وملاحقة المسلحين الذين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

صورة لكمين ١٤ علي الدائري الانبعد استشهاد ١٤ شهيد تم النشر بواسطة ‏أخبار شمال سيناء‏ في الثلاثاء، ٤ يونيو ٢٠١٩

وأوضح أن محافظ سيناء وقادة قوات الأمن في شمال سيناء توجهوا على الفور إلى منطقة الحادث، لمتابعة تفاصيله لحظة بلحظة، حتى القبض على منفذي الهجوم أو القضاء عليهم.

يذكر أن الهجوم المسلح وقع بعد أيام من تسلم مصر للمتشدد هشام العشماوي الذي ألقت القوات الليبية القبض عليه وقامت بتسليمه لمصر لمحاكمته، في ضربة قوية من مصر للعناصر الإرهابية، وببدو أن الهجوم جاء ردًا على هذه العملية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية لاحقاً بياناً أعلنت فيه مقتل 8 جنود من الجيش المصري و5 عناصر من المسلحين المتطرفين.