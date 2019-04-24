الحكم بالإعدام شنقًا لقاتلَي الأنبا إبيفانيوس في مصر (صور)

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في ”وادي النطرون“.

وجاء حكم الدائرة الثانية في محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة قي محكمة ”إيتاي البارود“ اليوم، بقرار من المستشار جمال طوسون.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهمَينِ، أشعياء المقاري وفلتاؤس المقاري، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه العلماني وائل سعد تاوضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقاري.