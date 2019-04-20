السيسي يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية‎ (فيديو)

أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تسمح بمد فترة رئاسته حتى عام 2030، حيث انطلق الاستفتاء اليوم السبت ويستمر لمدة 3 أيام.

وتوجه السيسي إلى منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، للإدلاء بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وكان البرلمان المصري قد ناقش التعديلات الدستورية بعد طلبها من أكثر من خُمس أعضاء المجلس، ثم تم عرضها على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيلت للجنة التشريعية لمناقشتها وإجراء حوار مجتمعي بشأنها، قبل الموافقة عليها من قبل المجلس بأغلبية 531 عضوًا.