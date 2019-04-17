مصر تعلن موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل وخارج البلاد رسميًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، رسميًا، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل وخارج البلاد على مدار 3 أيام متتالية.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع المقبل الموافق أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري، موعدًا لإجراء الاستفتاء في الخارج، فيما حددت أيام 20 و21 و22 لإجراء الاستفتاء في الداخل.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة بحضور ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام.

يذكر أن البرلمان وافق أمس نهائيًا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء.

وتتضمن التعديلات إصلاحات في النظام القضائي، وبعض التغييرات في مهمة القوات المسلحة وتعديل فترة الرئيس الحالية إلى 6 سنوات بدلًا من 4 وحقه في الترشح لولاية تالية مدتها 6 سنوات.