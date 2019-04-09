ماذا وراء زيارة السيسي إلى واشنطن؟ (فيديو إرم)

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة في خضم تصاعد الأحداث في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والجولان وليبيا.

وبشأن توقيت الزيارة، قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّها تأتي بالتزامن مع موضوعات خلافية في الشرق الأوسط، لا سيما ما يشاع عن ”صفقة القرن“ والتي اعتبرها تتناقض مع التوجه المصري، بالإضافة إلى مسألة الجولان، وهي الإجراءات التي لم تتوقعها القاهرة.

وأشار السفير حسن، في لقاء مع ”إرم نيوز“، إلى أنّ الموقف الأمريكي متناقض بشأن تلك الملفات، متسائلًا: ”كيف يتحدث ترامب عن صفقة للسلام، وهو يستفز الكل سواء بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية بما يصل لحوالي 800 مليون دولار سنويًا، ونقل السفارة إلى القدس وإعلان الجولان؟“.

وعن ربط البعض بين توقيت الزيارة والتفاعلات المصرية الداخلية لا سيما التعديلات الدستورية المرتقبة، أجاب الدبلوماسي السابق: ”التعديلات الدستورية شأن مصري داخلي، فهل تتدخل مصر في قضية الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك. نرفض التدخل الأمريكي في الشؤون المصرية“.

يشار إلى أن زيارة السيسي إلى واشنطن تعد الثانية، في إطار اللقاءات الثنائية بين الزعيمين المصري والأمريكي، حيث كانت الزيارة الأولى في نيسان /أبريل 2017، عقب تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا بأشهر قليلة، عقد خلالها قمة ”مصرية – أمريكية“ في البيت الأبيض.