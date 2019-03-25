سجن المطرب المصري تامر عاشور

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المصرية، يوم الإثنين، بمعاقبة المطرب تامر عاشور، بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183,269 ألف جنيه، من عام 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة ”أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني“.

وكانت أغنية ”قولولو سماح“ للمطرب تامر عاشور من ألبومه الجديد ”أيام“، قد دخلت قائمة ترند يوتيوب بعد يومين من طرحها، حيث احتلت المركز الرابع في القائمة، كما اقتربت من تحقيق المليون الأول في المشاهدات كأكثر أغنية من أغاني الألبوم تحقيقًا للمشاهدات.