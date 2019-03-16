دار الإفتاء المصرية تُعلن سرقة حسابها على ”إنستغرام“

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، سرقة حساب الدار على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

وكتبت دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :“تم سرقة حساب انستغرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، فنرجو عدم اعتبار ما يتم نشره عليه، لحين استرجاعه وسيتم الإعلان عن ذلك على الصفحة“.

كانت دار الإفتاء المصرية، قد علقت على الحادث الذي وقع صباح أول أمس الجمعة في نيوزيلندا، واستهدف مسجدين، قائلة: ”حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قتل الركع السجود“. وأضافت ”الدار“: ”اللهم اربط على قلوب ذويهم وتقبلهم عندك في الشهداء.. خمسون شهيدا قتلهم إرهابي خسيس أثناء صلاة الجمعه بنيوزيلندا“.