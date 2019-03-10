السيسي يكلف كامل الوزير بتولي وزارة النقل في مصر (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، خلفًا لهشام عرفات، الوزير السابق عقب حادثة قطار محطة مصر.

وكلف السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، كامل الوزير، وزير النقل الجديد المقرر إعلانه رسميًا وحلف اليمين بعد موافقة مجلس النواب المصرى، بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

وتابع الرئيس المصري: ”يقولون إننا كنا نتحايل علي الوزير ليتولى المنصب“ وأشار إلى كامل الوزير ”يا كامل هو إحنا في الجيش بنتحايل على حد؟“، ليرد كامل: ”إحنا تحت رجل مصر وفي خدمتها“.

وتعهد كامل الوزير، أن يسعى لتحقيق نهضة شاملة في وزارة النقل وليس قطاع السكك الحديد فقط، مؤكدًا أنه سيسعى لإثبات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بهذا الشأن.

وكانت شبكة ”إرم نيوز“، قد انفردت في وقت سابق عقب حادث محطة مصر، بقرار الرئيس السيسى بتعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، بعد قبول استقالة هشام عرفات، الوزير السابق، على أن يتولى اللواء إيهاب الفار رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلفًا لكامل الوزير.

وجاء قرار قبول استقالة هشام عرفات، وزير النقل السابق بعد حادث انفجار جرار قطار رمسيس، والذي وقع منذ ايام وأسفر عن سقوط 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين، وتفحم بعض الجثث في حادث أثار غضب وحزن المصريين والملايين حول العالم.