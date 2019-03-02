تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن حادث قطار محطة مصر كان سيتحول لكارثة أكبر حال قدوم القطار الذي كان متجهًا نحو المحطة، مشيرًا إلى أنه كان محملًا بالركاب واقترب من الدخول، وتم تغيير مساره حينما رأى اندفاع الجرار الذي تسبب في الحادث.

وعزا البرلماني المصري خلال تصريحاته التلفزيونية، السبب في السرعة الزائدة للجرار نتيجة الاحتكاك بين جرارين على خط السكة الحديد، لافتًا إلى الانفجار الذي وقع طبيعي جدًا لأن تانك السولار يحمل 3000 لتر.

وأضاف: ”بحسب تأكيدات من مسئوولي المحطة كان من الممكن إيقاف جرار القطار ذاتيًا بعد اندفاعه تجاه المحطة“.

وأشار عبد الواحد، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر منذ حادث محطة مصر؛ وعلى تواصل مستمر مع الدكتور محمد شاكر، المكلف بمهام وزير النقل للوقوف على أدق التفاصيل.

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أنه من المقرر أن يكون هناك سائقين بالجرار، لكن أصبح المعتاد أن يكون هناك سائق واحد.