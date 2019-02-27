رئيس وزراء مصر يكلف وزير الكهرباء بأعمال النقل بعد حادثة القطار‎

كلف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء محمد شاكر، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل، إضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير جديد للنقل.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: إن هذا التعيين يأتي لحين تعيين وزير جديد، وفقًا للقرار الصادر سابقًا من مجلس الوزراء بإنابة الوزراء عن بعضهم البعض.

وكان الحادث الأخير الذي أودى بحياة 20 مصريًا وإصابة 40 آخرين حتى الآن، وفقًا لتقديرات الجهات المعنية، أجبر وزير النقل المصري المهندس هشام عرفات، الذي شغل المنصب منذ فبراير/شباط من عام 2017، على تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.